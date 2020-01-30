Назван возраст, когда сбываются мечты

Амбиции человека достигают пика после 30 лет.
Эксперты выяснили, какой самый лучший возраст в жизни человека, когда сбываются все мечты и достигаются цели. Оказалось, что это возраст Христа – 33 года.
Именно в этот период жизни амбиции человека достигают пика, пишет Daily Mail. В 33 года человек становиться наиболее мотивированным и целеустремленными, его карьера развивается, а здоровье этому способствует. Также когда человеку немного за тридцать, он очень уверен в себе, обладает максимальным количеством энергии и "заряжен" позитивом.
По данным экспертов, люди чаще всего имеют четыре главных цели в жизни. В частности, это:
- денежные сбережения;
- здоровое питание;
- хорошая физическая форма;
- поиск времени для отдыха и употребление большого количества воды.
Не обходится и без препятствий для достижения целей, самым главным из которых нередко является лень.
В исследовании приняли участие две тысячи жителей Великобритании.
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Напомним, ранее психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко рассказала, как осуществлять мечты. По ее словам, магия осуществления мечты возможна, если соблюдены три главных параметра.