Дешево и эффективно: в США испытают новый метод лечения от COVID-19

Препарат гидроксихлорохин ингибирует инфекцию / Reuters

В США занимаются поисками действенных препаратов для лечения опасного китайского коронавируса COVID-19. В частности, в стране проведут испытание на 1500 зараженных. Их будут лечить при помощи антибиотика азитромицин и препарата гидроксихлорохин, который используется для лечения малярии, некоторых видов артрита и красной волчанки.

Китайские эксперты заявляли, что гидроксихлорохин имеет смертельные побочные эффекты. Однако, в штате Нью-Джерси уже известно об одном случае, когда 53-летняя пациентка пошла на поправку после того, как прошла курс этого препарата - у Маргарет Новинс ушла лихорадка. Через несколько дней женщину выпишут из больницы, передает Forbes.

Препарат от малярии уже применяли для лечения от коронавируса в Марселе. Это исследование было небольшим – в нем приняли участие 20 человек. В результате 70% пациентов (14 человек), получавших гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин, показали отрицательный результат на коронавирус уже на шестой день. Лечение троих пациентов было прервано, так как их перевели в реанимацию, еще один пациент умер, один покинул госпиталь после отрицательных результатов тестов на коронавирус и одному прекратили давать лекарства из-за тошноты.

Теперь Университет штата Миннесота собирается провести испытание для лечения 1500 человек с помощью гидроксихлорохина.

"Если испытания будут эффективными, это может стать мировым стандартом медицинской помощи для предотвращения заболеваний у медработников и людей, подверженных воздействию", – заявил профессор медицины из США, доктор Дэвид Боулвер.

Стоит также отметить, что гидроксихлорохин стоит совсем недорого - пятидневный курс лечения обойдется примерно в 12 долларов.

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Напомним, министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в стране нашли медицинский препарат, который потенциально поможет излечить новый коронавирус COVID-19. Речь идет о противомалярийном лекарственном препарате Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis.

Ранее специалист по инфекционным заболеваниям в больнице имени Котуньо в Неаполе Винченцо Монтесарчио сообщил, что в Италии достигли положительного результата лечения больных китайским коронавирусом Covid-19 с помощью лекарства Тоцилизумаб (Tocilizumab). Это препарат против ревматоидного артрита.

Как сообщал Главред, 60-летняя врач Клэр Герада из Великобритании поделилась своим рецептом, как побороть коронавирус COVID-19.