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В проекте "Год. За кадром" покажут секреты и особенности работы Офиса президента Украины

Анна Подгорная
1 июня 2023, 17:33 обновлено 1 июня, 17:37
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В завершающем выпуске спецпроекта Дмитрия Комарова раскроют особенности работы ОПУ во время войны.
Спецпроект Дмитрия Комарова
Спецпроект Дмитрия Комарова "Год. За кадром" - финальный выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Завтра, 2 июня, в 21.30 на 1+1 Украина выйдет завершающий выпуск спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром". В нем покажут закулисье Офиса президента Украины и откроют подробности его работы в военное время.

В репортаже Дмитрия Комарова руководитель офиса Президента Андрей Ермак показал, как выглядит ОПУ изнутри во время войны. Шагая по темным коридорам с приглушенным красным светом и мешками с песком, он рассказал журналисту, как организовывалась оборона здания, как относятся к рискам в ОПУ, а также прокомментировал покушения на него лично.

Также Андрей Ермак рассказал о сообщениях с предложениями сдаться, которые приходили влиятельным политикам в начале полномасштабного вторжения.

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"Я был свидетелем, и являюсь человеком, который знает некоторые факты, кому, как и кто делал такие предложения. Но я могу сказать, что война это большой экзамен, и проходят его не все",- сказал Андрей Ермак.

В репортаже руководитель ОПУ показал Дмитрию Комарову место в центральном холле здания, где состоялось историческое подписание заявки на членство Украины в ЕС, а также открыл двери своего кабинета.

Кроме того, руководитель ОПУ поделился, как и где происходят важные встречи, и рассказал интересные внутренние подробности одной из них. Он провел журналиста в комнату, где проходила встреча с Президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер в декабре 2022 года. В то время Красный Крест не мог обеспечить доступ к нашим военнопленным, сославшись на отсутствие мандата. Поэтому Андрей Ермак без предупреждения иностранных гостей пригласил жену командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерину, сестру морского пехотинца Волыны Татьяну Харько и Марьяну Мамонову, беременную медика, освобожденную из российского плена. По его словам, это произвело ошеломительный эффект на гостей.

"Они зашли и час, не выбирая слов, рассказывали все эти происходившие ужасы. Президент [Международного комитета Красного Креста] сидела с представителем в Украине просто черного цвета. Ей нечего было ответить. Но добавлять было ничего не нужно. Это было неожиданно. Я считаю, это было очень важно. Я в последнее время часто делаю так, чтобы люди, которые что-то там думают относительно сути русского фашизма, получили шоковую терапию. Это тоже является еще одним оружием, которым надо заниматься. Это терапия истины", - рассказал Андрей Ермак.

Андрей Ермак и Дмитрий Комаров
Андрей Ермак и Дмитрий Комаров в военном ОПУ / Пресс-служба

В спецпроект "Год. За кадром" Дмитрия Комарова вошли уникальные материалы, не попавшие в проект "Год", а также новые подробности известных событий, о которых ранее нельзя было говорить.

Проекты "Год" и "Год. За кадром" стали самыми резонансными украинскими проектами о войне с начала полномасштабного вторжения. Их широко обсуждали в СМИ и активно комментировали в соц сетях. Самые влиятельные издания мира – такие как The Times, The Independent, The Sun и др.-неоднократно упоминали его в своих публикациях и разбирали на цитаты. Проекты получили рекордно высокие рейтинги телесмотрения.

Всего выпуски обоих проектов на YouTube посмотрели более 27 миллионов раз. Две части проекта "Год" переведены на многие языки мира, в том числе на французский, испанский, португальский и английский.

война в Украине Дмитрий Комаров 1+1 новости шоу бизнеса
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