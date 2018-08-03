Усик сделал заявление по смене гражданства

Александр Усик

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что ему не поступало предложений о смене гражданства.

В случае, если бы такое предложение поступило, спортсмен подчеркнул, что никогда бы его не сменил, передает телеканал "112 Украина".

"Мне никто никогда не предлагал изменить гражданство и, если бы мне даже предложили... Я украинец. Зачем мне менять гражданство? У меня есть паспорт, дом. У меня все есть. Мне не нужно много паспортов. Я с этим могу ездить, я это делаю, и все нормально. Мне не нужны никакие другие гражданства кроме моего", - сказал Усик.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что Россия может дать Усику российское гражданство.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получил кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.