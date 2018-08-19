Украинский футболист объяснил, почему отвернулся от флага России во время исполнения гимна

Виталий Федорив не повернулся лицом к флагу РФ / Фото: Sport24.ru

Украинский футболист Виталий Федорив, выступающий за российский "Нижний Новгород", объяснил свое поведение перед началом матча с "Сочи" в ФНЛ (второй по счету дивизион в России).

"Я человек верующий. И когда выхожу на поле, перед игрой, всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт - вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки", - подчеркнул Федорив в комментарии пресс-службе своего клуба.

Напомним, украинский защитник-легионер греческого футбольного клуба ПАОК Евгений Хачериди после третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов сезона 2018/2019 с московским "Спартаком" показал российским болельщикам щитки в цветах флага Украины.