В России призвали "не уподобляться сородичам" и принять извинения Федорива

19 августа 2018, 19:25

В Госдуме убеждены, что футболисту необходимо дать время для "адаптации к нормам поведения".

Милонов предлагает простить украинца Федорива / Фото: vse42.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал поступок украинского защитника "Нижнего Новгорода" Виталия Федорива, который во время исполнения гимна отвернулся от флага России и смотрел на трибуны.

"Раз человек прокомментировал, думаю, тема исчерпана. У нас полным-полно людей, которые не являются публичными личностями и открыто плюют в наш флаг. Может, неловко так получилось, может, он сосредоточился на молитве, на мыслях. Всякое бывает", - приводит слова Милонова Sport24.

Он отметил, что если бы российский гражданин играл в украинской лиге, то для него было бы естественным повернуться лицом к флагу Украины, поскольку это норма приличия.

"Давайте примем его извинения и не будем уподобляться его сородичам, потому что там дикари, у них обострены чувства. Надо быть милосердными, мы же помним, что там люди взращены в абсолютно глупой атмосфере. Так что дадим возможность у нас адаптироваться и привыкнуть к нормам поведения человека", - добавил депутат.

Напомним, уроженец Львовской области Виталий Федорив, выступающий за российский "Нижний Новгород", объяснил свое поведение перед началом матча с "Сочи".

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