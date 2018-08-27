"Минус форвард". "Динамо" ослабло перед игрой с "Аяксом" — соцсети

Футболист киевского клуба может не сыграть против нидерландской команды, узнали журналисты.
Украинский футболист, нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин получил небольшое повреждение.
Игрок может не сыграть в ответном матче плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов против нидерландского "Аякса", пишет сообщество "Подслушано в Динамо" в Facebook.
"По нашей информации, Артем Беседин получил небольшое повреждение, и его участие в матче с "Аяксом" под большим вопросом… Здоровья", — отмечается в сообщении.
Напомним, 22 августа в столице Нидерландов Амстердаме на стадионе "Амстердам Арена" (Арена Йохана Кройфа) "Динамо" проиграло "Аяксу" со счетом 1:3. Ответный матч состоится 28 августа в Киеве.