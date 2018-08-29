Тренер "Аякса" рассказал, чем удивило "Динамо"

29 августа 2018, 13:30

Киевский клуб много прессинговал, отметил наставник нидерландского.

Эрик тен Хаг заявил, что
"Динамо" оказалось сильнее, чем ожидал "Аякс", сказал главный тренер нидерландской команды / fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер нидерландского "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что киевское "Динамо" оказалось сильнее, чем ожидала его команда.

Столичный клуб много прессинговал, но "Аяксу" удалось это преодолеть, рассказал специалист после ответного матча плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов, говорится на сайте "Динамо".

"Три десятка ударов? Нам нужно быть более результативными, но в воротах стоял Денис Бойко, который отбил много ударов. "Динамо" оказалось сильнее, чем мы ожидали", — отметил наставник. 

Напомним, 22 августа в столице Нидерландов Амстердаме "Динамо" проиграло "Аяксу" со счетом 1:3. Ответный матч состоялся 28 августа в Киеве, клубы не отличились забитыми голами, и киевляне вылетели из ЛЧ.

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