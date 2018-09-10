"Россия, Россия!": словацкого делегата во время матча с Украиной поймали на "зраде"

10 сентября 2018, 22:46

Пользователи Сети возмутились поведением представителя словацкой делегации.

iSport.ua

Представитель словацкой делегации во время матча сборной Словакии против сборной Украины в рамках турнира Лиги наций, в котором украинцы одержали победу со счетом 1:0, выкрикивал с трибуны: "Россия, Россия!"

Об этом сообщил львовский журналист Тарас Радюкин в Facebook.

"Сегодня (9 сентября. - Прим.) на "Арене Львов" наверняка впервые и, надеюсь, в последний раз прозвучало отвратительное "Рассия, Рассия". Это быдло, которое приехало из Словакии позволяет себе выкрикивать недопустимое", - написал журналист, приложив к посту фото мужчины.

facebook.com/tradyukin

"Ого! И такое быдло еще приехало к нам на футбол? Надо было надавать ему подсрачников и пусть бы ехало туда, откуда приехало", "Предлагаю при выезде засунуть ему этот флаг в задницу", - пишут в комментариях возмущенные пользователи.

Напомним, 9 сентября в рамках турнира Лиги наций Украина во Львове минимально победила Словакию - 1:0.

На 80-й минуте поединка Виктор Цыганков заработал пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко, сумев пробить Мартина Дубравку.

В первом матче Лиги наций Украина в гостях обыграла Чехию (2:1). После 2-х матчей турнира Украина набрала максимум очков - 6. У Словакии и Чехии сейчас 0.

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