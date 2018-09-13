Промоутер Беллью назвал место проведения боя с Усиком

Эдди Хирн

Эдди Хирн, известный бизнесмен и боксерский промоутер, который ведет дела Тони Беллью и Александра Усика, заявил, что контракт на их бой будет подписан в ближайшие дни.

"Работаем. Стараемся. Подписали на прошлой неделе Усика. Он - абсолютный чемпион мира в крузервейте. До сих пор в шоке, что этот псих из Ливерпуля Тони Беллью хочет с ним драться", - сообщил Хирн.

Также промоутер озвучил место проведения боя.

"Если все пойдет, как задумано, то закроем сделку на этой неделе. Максимум на следующей. Дата - 10 ноября. Место проведения, скорее всего, Манчестер. Насколько понимаю, это будет первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира на территории Британии", - заявил Хирн.

Ранее у Тони Беллью назвали дату встречи боксера с украинцем Александром Усиком.