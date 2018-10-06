"После сборной Марса": ФФУ резко ответила на предложение провести матч с Россией

6 октября 2018, 10:43

В Федерации также напомнили высказывания главы Sport for all Яниса Кузинса о "русском мире".

ФФУ
ФФУ / ffu.ua

В Федерации футбола Украины (ФФУ) на прокомментировали предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России.

"Товарищеский матч Украина - Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины - сборная Марса! Анонс матча Украина - страна-агрессор по "инициативе организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ. Это действительно было смешно!" - говорится в сообщении на странице ФФУ в Facebook.

В Федерации также напомнили высказывания главы Sport for all Яниса Кузинса о "русском мире". "Без комментариев... Желаем всем удачного завершения рабочей недели", - подытожили в ФФУ.

В последний раз сборные Украины и России встречались 9 октября 1999 года в рамках отборочной встречи на Евро-2000 (1:1).

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Россия футбол Украина Спорт ФФУ
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