"Настоящая жара": болельщики устроили махач перед боем Хабиба и Конора

В потасовке приняли участие даже женщины, которые использовали в качестве "оружия" дамские сумочки.
В Лас-Вегасе перед поединком россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 произошла драка между болельщиками бойцов.
Отметим, что в потасовке приняли участие даже женщины, которые использовали все подручные средства, даже дамские сумочки.
"В ожидании боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Магрегора российские болельщики подрались с ирландскими. Вот где настоящая жара", - говорится в подписи к видео.
В ожидании боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Магрегора российские болельщики подрались с ирландскими. Вот где настоящая жара pic.twitter.com/WTwBynYHnF— Новости. Как есть (@nourlnews) October 7, 2018
Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.
После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.
После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.
Позже Нурмагомедов принес извинения за массовую драку, которая произошла после его победы над ирландцем.