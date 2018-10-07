"Настоящая жара": болельщики устроили махач перед боем Хабиба и Конора

Эпизод боя Нурмагомедов - Макгрегор / Reuters

В Лас-Вегасе перед поединком россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 произошла драка между болельщиками бойцов.

Отметим, что в потасовке приняли участие даже женщины, которые использовали все подручные средства, даже дамские сумочки.

"В ожидании боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Магрегора российские болельщики подрались с ирландскими. Вот где настоящая жара", - говорится в подписи к видео.

В ожидании боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Магрегора российские болельщики подрались с ирландскими. Вот где настоящая жара pic.twitter.com/WTwBynYHnF — Новости. Как есть (@nourlnews) October 7, 2018

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Позже Нурмагомедов принес извинения за массовую драку, которая произошла после его победы над ирландцем.