Усик получил дополнительный пояс за победу в Суперсерии

Александр Усик получил очередной пояс / ТСН

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал почетным владельцем пояса авторитетного журнала The Ring, который выдан боксеру за победу в Суперсерии.

Показал награду промоутер спортсмена Александр Красюк в своем аккаунте в Instagram.

Представитель 31-летнего боксера констатировал, что пояс, наконец-то, обрел своего владельца.

Напомним, 22 июля украинский боксер одержал победу над Муратом Гассиевым в поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, получив также кубок Мохаммеда Али.

Следующий бой Усика состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере против Тони Белью. На его кону будут стоять все четыре титула украинца.