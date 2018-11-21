"Супермодель": украинская легкоатлетка восхитила снимком в купальнике

Марина Бех покрасовалась в купальнике / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех опубликовала фотографию, на которой запечатлена в купальнике.

Снимок был сделан в одном из отелей Турции, спортсменка опубликовала его на своей странице в Instagram.

На фото наша соотечественница позирует стоя возле бассейна в желтом купальнике, якобы готовясь к прыжку в воду.

"Проведите выходные с пользой", — подписала снимок легкоатлетка.

Фото похвалили ряд интернет-пользователей. "Ничего себе, супермодель", — отметил balraj_kaleke. "Мощный", — полагает alanr0nald0. "Хорошая форма!", — похвалил zimmerra.

Марина Бех покрасовалась в купальнике / instagram.com/marynabekh

Напомним, Марина Бех — украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину. Спортсменка в 2018 году завоевала серебро на чемпионате Европы в Германии, участвовала в летних Олимпийских играх 2016.