Стало известно имя нового обладателя "Золотого мяча"

Лука Модрич / Фото: Twitter/ФИФА

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом 2018 года по версии французского журнала France Football, и получил "Золотой мяч".

Церемония награждения состоялась вечером в понедельник, 3 декабря, в Париже, передает "Лента.ру".

В голосовании Модрич неожиданно опередил таких известных футболистов, как Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико") и Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"). При этом пятикратный обладатель трофея Лионель Месси из "Барселоны" в этом году занял лишь пятое место.

Напомним, ранее Модрича признали лучшим игроком ЧМ-2018.