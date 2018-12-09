Ломаченко уже назвал возможного нового соперника

Украинский чемпион после боя похвалил Педрасу.
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко после победы над пуэрториканцем Хосе Педрасой — уже экс-чемпионом мира по версии WBO — сообщил, что в 2019 году может встретиться с чемпионом мира по версии WBC американцем Майки Гарсиа.
Педраса — настоящий воин, рассказал украинец в комментарии журналисту после боя, видео было размещено на странице Ломаченко в Facebook.
"Он настоящий воин, он делает очень хорошую работу… Я уважаю Педрасу, команду Педрасы, очень хорошая работа, спасибо…", — заявил наш соотечественник.
Также Ломаченко рассказал о планах на будущее. "Может быть, мы устроим бой в следующем году с Майки Гарсия…", — поделился боксер.
Василий Ломаченко / Первые слова после боя ?? Vasiliy Lomachenko / First words after the fight ??Опубликовано Vasyl Lomachenko / Василий Ломаченко Суббота, 8 декабря 2018 г.