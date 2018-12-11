"Полтинник на бригаду": опубликована прослушка переговоров арбитров с организаторами договорняков

В Украине раскрыли схему договорных матчей / vaschuk.com.ua

Правоохранители в течении года проводили следствие по деятельности преступной группы, которая организовывала договорные матчи в Украине.

По результатам ее работы собрана доказательная база против участников и организаторов пяти преступных групп, куда вошли президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности и граждане Украины.

Кроме того, Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал запись переговоров футбольных арбитров с организаторами договорных матчей.

Отметим, что на записи присутствуют переговоры по матчам Николаев - Колос (1:0), Горняк-Спорт - Черкасский Днепр (1:0), Нефтяник - Балканы (1:1) и Сумы - Десна (0:2).

Напомним, ранее в полиции назвали число клубов, попавшихся на договорняках.