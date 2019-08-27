Мошенники выманили у известной спортсменки миллион рублей

Галина Вечерковская стала жертвой аферистов / Чемпионат

Пятикратная чемпионка Европы по академической гребле Галина Вечерковская стала жертвой мошенников. Аферисты смогли выманить у 93-летней потерпевшей 1,1 миллиона рублей.

В 2016 году Вечерковская приобрела биоактивные добавки на 500 тысяч рублей. 31 июля 2019 года ей позвонила некая Вероника, представилась сотрудницей Сбербанка и пообещала помощь в возвращении этой суммы. Для этого Вероника предложила прославленной спортсменке перевести 100 тысяч рублей на определенный счет, что та и сделала. Через день мошенница позвонила снова и попросила перевести на тот счет еще 500 тысяч. Через день - еще 600.

Полиция завела уголовное дело по статье мошенничество.

Галина Вечерковская пять раз завоевывала титул чемпионки Европы в различных дисциплинах академической гребли (1955, 1956, 1959, 1961, 1962). Также она является 4-кратной чемпионкой СССР (1955, 1956, 1962).

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