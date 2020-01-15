Я мастурбирую семь раз в день перед боем с Уайлдером - Фьюри

Фьюри признался, что часто мастурбирует перед боем с Уайлдером / Reuters

Тайсон Фьюри сделал откровенное признание чуть более чем за месяц до реванша с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"Я делаю много вещей, которые раньше не делал. Я ем пять или шесть раз в день, выпивая восемь литров воды. Если это даст мне преимущество, я готов пробовать. Я мастурбирую семь раз в день, продолжаю накачивать свой тестостерон", - цитирует Фьюри Mirror.

Бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. На кону будут стоять пояса по версии WBC и журнала The Ring.

Ранее Деонтей Уайлдер сообщил, что победит своего оппонента и добавил, что Фьюри не способен никого отправить в нокаут. Также Диллиан Уайт рассказал, что Владимир Кличко во время спарринга отправил Уайлдера в нокаут.