Во Франции футбольный тренер обвиняется в изнасиловании подопечных

Тренера Маньявилля U-16 арестовали по подозрению в изнасиловании / Le Parisien

Французская полиция арестовала тренера юношеской команды Маньявилля по подозрению в изнасиловании игроков команды, сообщает Le Parisien.

В частности, ему выдвинули обвинения в изнасиловании, попытках изнасилования, сексуальном насилии и коррупции. Преступления были совершены в 2016-17 годах, в полицию обратились 5 жертв. 46-летний специалист помещен в изолятор.

Также его обвиняют в изнасиловании подростка в фирме, где он работает параллельно с тренерской деятельностью.

Первые обвинения ему предъявляли в 2008 году, однако тогда не удалось найти доказательств.

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Стоит отметить, что вчера в матче 21 тура Лиги 1 Лилль - ПСЖ (0:2) Неймар оформил дубль и набрал 100 очков по системе гол+пас в составе парижан. Во Францию бразилец перебрался в 2017 году за рекордные 222 млн евро. Прошлым летом пытался вернуться в Барселону.