ФИФА предрекают банкротство к 2018 году

Уже к 2018 году Международная федерация футбола (ФИФА) может стать банкротом.

Об этом заявил один из кандидатов на пост президента ассоциации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, сообщает "Эхо Москвы".

За последнее время финансовые показатели ФИФА сильно ухудшились. Только за минувший год организация потеряла порядка ста миллионов долларов, — констатировал Салман в интервью британскому порталу Inside World Football. Издание известно тем, что с большой достоверностью рассказывает о внутренней "кухне" ФИФА.

По мнению бахрейнца, если ситуация не изменится, то уже к 2018-му году финансовые резервы мировой футбольной федерации будут исчерпаны и ей перестанет хватать денег от продажи маркетинговых и телевизионных прав.

При этом шейх упрекнул своих соперников на пост президента ФИФА в том, что их программы ведут только к увеличению расходов. "Факты заключаются в том, что мы находимся в шаге от гигантских потерь. А предложения некоторых кандидатов предусматривают еще больший рост расходов – до одного миллиарда долларов в ближайшие четыре года. И ни один серьезный человек, обладающий минимум финансовых знаний, не может игнорировать это", — цитирует портал Салмана. Сам он обещает перестроить и возродить ФИФА.

Отмечается, что выборы президента ФИФА назначены на 26 февраля этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что пойманный на взятках вице-президент ФИФА согласился на экстрадицию в США.