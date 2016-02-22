В Румынии Милевскому не дают разрешение на работу: отправился инспектировать ночные клубы

Новый клуб Артема Милевского румынская "Конкордия" еще не оформила разрешение на работу украинскому форварду.

Поэтому Милевского не было в заявке румынского аутсайдера в субботнем матче с бухарестским "Динамо" (0:4), пояснил футбольный агент Александр Панков, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Причина не в трансферном сертификате, футбольные бумаги уже оформлены. Дело в том, что клуб еще не сделал разрешение на работу. Кстати, не только Артему. Разрешения ждут еще два футболиста. Надеемся, в ближайшие дни все нормализуется. Тут ничего не зависит от меня или Артема. Это бюрократический момент", — сказал Панков.

В то же время Милевского уже заметили в ночном клубе Бухареста всего через две недели после перехода в румынский клуб. Пользователь Instagram moran.bugatos опубликовала фото в компании с экс-футболистом сборной Украины.

Сам Милевский прокомментировал снимок тремя "смайликами" и вопросом: "Что ты делаешь?".

Напомним, ранее журналист назвал зарплату Милевского в Румынии.

Фото: instagram.com/moran.bugatos/.