Премьер-лига: "Сталь" добывает минимальную победу над "Говерлой"

В субботу, 19 марта, в рамках Премьер-лиги состоялся матч между днепродзержинской "Сталью" и ужгородской "Говерлой". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу "Стали".

Во втором тайме на ровном месте Виталий Ягодинскис "привез" пенальти в свои ворота, сыграв рукой в безобидной ситуации. К мячу подошел опытнейший Джордже Лазич, который удар от штанги вывел свою команду вперед, пишет football.ua.

"Сталь" Д — "Говерла" 1:0

Голы: Лазич, 60 (с пенальти)

"Сталь" Д: Панькив — Латифу, Воронин, Кравченко (Пшеничных, 29), Ищенко — Каленчук (Барановский, 76), Карасюк, Г. Малакян — Лазич, Дебелко (Будник, 63), Э.Малакян

"Говерла": Бабенко — Иванов, Ягодинский, Ряшко, Савченко (Кузык, 73) — Гончар, Гавриш — Сергийчук, Гемега, Еременко — Худобяк

Предупреждения: Дебелко, Э. Малакян — Гончар, Савченко, Ряшко, Сергийчук

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе местный "Черноморец" не смог добыть очки против "Александрии" — 1:2.