Чемпионат Украины; "Днепр" минимально обыграл "Карпаты" и ничья "Олимпик" — "Волынь", видео голов

Сегодня, 20 марта, в рамках 19 тура чемпионата Украины по футболу днепропетровский "Днепр" с минимальным счетом победил "Карпаты", а "Олимпик" и "Волынь" разошлись ничьей.

"Днепр", имея преимущество, одержал выездную победу над "Карпатами" благодаря голу Романа Зозули.

"Карпаты" — "Днепр" 0:1

Голы: Зозуля, 62

Видео гола Романа Зозули.

"Карпаты": Мысак, Пластун, Гитченко, Костевич, Мирошниченко, Чачуа (Клёц, 46), Худобяк, Голодюк (Карноза, 63), Ксенз, Бланко-Лещук (Окечукву, 77), Кадимян

"Днепр": Лаштувка, Чигринский, Гуйе, Федецкий, Матос, Лучкевич (Безус, 67), Шахов, Ротань, Зозуля (Политыло, 90+1), Джон, Матеус (Бруну Гама, 76)

Предупреждения: Ротань, Руис, Безус

Командам "Олимпика" и "Волыни"пришлось бороться не только друг против друга, но и с погодой.

Первый тайм голов не подарил, а во втором было сразу два — по одному в каждые ворота.

Олимпик — Волынь 1:1

Голы: Матяж, 52 — Полевой, 54

"Олимпик": Махарадзе, Парцвания, Гришко, Конде, Федорив, Огиря, Гошкодеря, Танчик (Шестаков, 58), Поступаленко (Волков, 88), Моха, Матяж (Драченко, 70)

"Волынь": Шуст, Логинов, Жунич, Шабанов, Полевой, Богданов, С.Кравченко, Козьбан (Гуменюк, 68), Хомченко, Мемешев (Романюк, 90), Диденко (Петров, 83).

Как известно, "Карпаты" же проиграли уже второй матч на своем поле кряду. Неделю назад львовская команда уступила киевскому "Динамо".

Видео: ТСН; youtube.com