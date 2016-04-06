Кубок Украины: "Заря" крупно победила "Волынь" и вышла в полуфинал, видео голов

В среду, 6 апреля, в Запорожье завершился матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором луганская "Заря" принимала луцкую "Волынь" и выиграла с крупным счетом — 5:0.

С учетом результата первого матча (в Луцке команды сыграли вничью, 1:1), в полуфинал Кубка Украины вышла "Заря", передает УНИАН.

Отмечается, что в сегодняшней игре номинальные хозяева поля быстро захватили инициативу и уже в середине первого тайма вышли вперед. На 21-й минуте счет открыл Артем Гордиенко. Удар в касание из полукруга штрафной Гордиенко нанес после паса с левого фланга. Это гол вызвал много споров — якобы игрок "Зари" мешал вратарю Богдану Шусту оценить ситуацию, поэтому необходимо было фиксировать "вне игры". Тем не менее, главный арбитр проконсультировался с лайнсменом и гол засчитал.

После перерыва преимущество луганчан выросло до крупного. На 50-й минуте отличился Иван Петряк. На 77-й минуте Александр Караваев довел счет до крупного (3:0), а спустя 10 минут, на 87-й, Караваев сделал дубль, доведя счет до 4:0. Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 91-й минуте, Евгений Опанасенко забил пятый гол.

Таким образом, "Заря" стала вторым полуфиналистом Кубка Украины.

Также сегодня состоятся еще два матча четвертьфинала: киевское "Динамо" сыграет с "Александрией", а днепропетровский "Днепр" встретится с днепродзержинской "Сталью".

Напомним, ранее в Кубоке Украины "Шахтер" уступил полтавчанам, но вышел в полуфинал.

Видео: ФУТБОЛ УКРАЇНИ | Кубок України.