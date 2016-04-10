Яркий поединок. "Шахтер" и "Сталь" раскатали боевую ничью, видео голов

В воскресенье, 10 апреля, в Днепропетровске в рамках матча 21-го тура украинской Премьер-лиги днепродзержинская "Сталь" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра проходила на стадионе "Метеор" и завершилась со счетом 3:3.

"В ярком поединке "горняки" дважды отыгрывались, были близки к победе, но свели матч к ничье", — добавило агентство УНИАН.

Видео голов

"Сталь" — "Шахтер" 3:3

Голы: Каленчук, 38, Лазич, 61, Ищенко, 90+3 — Эдуардо, 51, Дентиньо, 72, Малышев, 79;

"Сталь" Д: Панькив — Латифу, Ищенко, Карасюк, Воронин — Г. Малакян, Каленчук (Будник, 84) — Э. Малакян, Лазич, Васин — Фернандес (Дебелко, 53);

"Шахтер": Пятов — Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили — Степаненко, Дентиньо — Марлос, Коваленко, Бернард (Малышев, 46) — Гладкий (Эдуардо, 46);

Предупреждения: Фернандес, Воронин, Панькив, Латифу — Срна, Коваленко, Ракицкий, Кучер.

Напомним, 9 апреля состоялись два матча 21-го тура украинской Премьер-лиги: в Одессе местный "Черноморец" принимал ужгородскую "Говерлу" и выиграл, а в Киеве полтавская "Ворскла" не смогла обыграть донецкий "Олимпик".

Видео: ВКонтакте Український Футбол