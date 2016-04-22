Шовковский показал, как тренирует реакцию на кошках, опубликовано видео

Вратарь киевского "Динамо" и экс-голкипер сборной Украины 41-летний Александр Шовковский показал, как тренирует реакции на домашних кошках.

9-кратный лучший вратарь Украины по версии "Украинского футбола" выложил на своей странице в соцсети коротенькое видео, на котором можно увидеть, как Шовковский дразнит жестами пушистую черную кошку, которая отчаянно пытается вцепиться когтями в ладонь голкипера.

Однако абсолютный рекордсмен чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе успевает убрать руку.

Посетители странички Шовковского сразу стали давать свои рекомендации по организации тренировочного процесса в "Динамо".

"Михайлову (тренер вратарей в "Динамо" Михаил Михайлов. — Ред.) не показывайте, а то он кота к тренировочному процессу привлечет — реакцию тренировать)))", — шутит Mike Makuha.

"А форвардів тренуватимуть з ротвейлерами", — предлагает Андрій Філіппов.

"Кошка не осознала еще, с кем связалась)) суперская быстрота реакции не только у нее)", — подчеркивает Наталія Голик.

"Саня, он тебе это припомнит)))", — иронизирует Елена Бойкова.