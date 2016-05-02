Хорватское чучело. Известный теннисист ответил на мат капитана "Шахтера" в адрес "Динамо"

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ненормативную лексику капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны в адрес чемпионов Украины киевского "Динамо".

Об этом Стаховский написал на своей странице в Facebook.

"Про произошедшее на поле думаю писать смысла нет. Тут у каждого своя степень толерантности и понимания…

Но когда вот это Хорватское чучело (за 13 лет не научившиеся нормально разговаривать на русском или украинском) покрывает клуб, у которого миллионы фанатов. Вот тут меня, извините, но это перебор. Пока Срна играет за "Шахтер" для меня этой команды больше не существует", — написал Стаховский.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 мая во Львове состоялся матч Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и чемпионами Украины киевским "Динамо", завершившийся разгромной победой подопечных Луческу со счетом 3:0 и грандиозной дракой футболистов обеих команд.