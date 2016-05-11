Дело принципа: взять реванш у "Днепра" и лишить "Шахтер" награды, анонс матчей полуфинала Кубка Украины

Сегодня, 11 мая, вечером состоятся ответные матчи полуфинала Кубка Украины. В Запорожье на поле "Славутич Арена" луганская "Заря" примет днепропетровский "Днепр", а чуть позже на "Арена Львов" донецкий "Шахтер" сыграет с "Александрией" с Кироградщины.

Из четырех полуфиналистов нынешнего розыгрыша лишь капитаны "Шахтера" поднимали над головой кубковый трофей, а для двух участников 1/2 финала — "Александрии" и "Зари" — сам факт участия в финале может стать реальностью впервые.

В ответном поединке подопечные Юрия Вернидуба надеются взять реванш у днепрян и вырвать путевку в финал Кубка Украины. Но в последнее время "Днепр" смотрится куда увереннее, чем "Заря", сообщает интернет-издание Sport.ua.

Несмотря на неопределенность будущего днепропетровской, коллектив Мирона Маркевича успешно выполняет задачи на внутренней арене. Бронзовые медали у "Днепра" уже в кармане, а до финала Кубка Украины остался всего один шаг.

К слову, главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб совсем недавно продлил с луганским клубом контракт на два года. Конечно, специалист хочет отметить это событие выходом в финал Кубка Украины. А там, чем черт не шутит, и завоеванным трофеем.

Матчи между "Зарей" и "Днепром" всегда получаются бескомпромиссными, и вряд ли грядущий поединок станет исключением. Даже букмекеры колеблются, не зная, кому же отдать предпочтение. Но "Днепр" все-таки видится фаворитом противостояния. Днепропетровскому клубу достаточно и ничьей, а "Заре" придется раскрываться, атаковать, искать лазейки в обороне гостей. Шансы в контратаках у "Днепра" обязательно будут, вопрос лишь в том, как ими распорядится команда Маркевича.

Тем не менее, "Зарю" рано списывать со счетов. Луганской команде вполне по силам отыграть перевес в один мяч, а дальше все будет зависеть от настроя, тактики и, конечно, удачи.

"Днепр" понес кадровые потери перед ответным поединком полуфинала Кубка — клуб покинул бразилец Лео Матос, подписавший двухлетний контракт с греческим ПАОКом. В любом случае, полуфинал команды отыграют в тех составах, которые у них есть сейчас. А о будущем придет время думать после окончания сезона.

Ориентировочные составы:

"Заря": Н. Шевченко — Опанасенко, Форстер, Караваев, Тотовицкий, Чайковский, Гордиенко, Петряк, Сиваков, Каменюка, Будковский

"Днепр": Лаштувка — Сваток, Федецкий, Чигринский, Лучкевич, Адамюк, Шахов, Безус, Ротань, Матеус, Руис.

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,93 — 3,55 — 2,45

Олимп: 2,85 — 3,31 — 2,89

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После того как в чемпионате Украины распределены все места в турнирной таблице, а "Шахтер" прекратил выступления в Лиге Европы, единственное, что интересно в нашем клубном футболе — кто выиграет Кубок. Будет ли афиша финала повторением того, чтобы мы имели в 1995, 1997 и 2004 годах, когда обладатель Кубка Украины определялся в споре "Шахтера" и "Днепра", или же она будет абсолютно новой, узнаем уже поздним вечером в среду.

"Шахтеру" для того, чтобы второй год подряд на внутренней арене не остаться вообще без побед, на "Арене Львов" предстоит сразиться с главным открытием кубкового, да и, пожалуй, всего сезона. "Александрия" всего несколько дней назад с блеском решила задачу, которая, как отметил главный тренер команды Владимир Шаран, была поставлена президентом клуба уже по ходу сезона — выйти в квалификацию Лиги Европы. Для команды, еще год назад пылившей на футбольных аренах Первой лиги, в сочетании с выходом в полуфинал кубка — сезон уже стал историческим. Почему бы во Львове еще чуть-чуть не поднять его планку и не стать финалистом?

После фееричного прохода киевского "Динамо", казалось, что "Шахтер", наученный горьким опытом своего конкурента, подойдет к матчу с "Александрией" с максимальной ответственностью, и уже в первой игре поставит выскочку на его место. Вспоминая первый матч, сыгранный 20 апреля, никак не скажешь, что со стороны команды Мирчи Луческу имела место недооценка соперника — напротив, настрой был максимальным настолько, насколько он мог быть с учетом того, что все-таки не за горами был первый матч с "Севильей". Но "Александрия" выдала действительно кубковый матч, когда порой обстоятельства и ход игры могут быть непредсказуемыми, и самое главное для себя — сохранила интригу до ответного матча. А под "обстоятельствами" имеются в виду проливной дождь, который затрудняет действия атакующей стороне, плюс феноменальный гол Василия Грицука, который позволил "Александрии" повести в счете и чувствовать себя в игре гораздо спокойнее и увереннее.

По законам двухматчевого противостояния домашний счет 1:1 считается не в пользу "Александрии", но подопечные Шарана уже оказывались в подобной ситуации в противостоянии с "Динамо", и с честью преодолели её, хотя и не забываем, что второй матч с киевлянами тогда гостевым был лишь по названию.

Если Шаран в последнем матче своей команды с "Говерлой" лишь ближе к его завершению, когда исход был понятен, произвел замены ряда ведущих футболистов, то выход большой группы ведущих футболистов в команде Мирчи Луческу в матче против "Карпат" и не ожидался, все-таки после Севильи за три дня восстановиться полностью физически и эмоционально было сложно. А вот сегодня "Александрии" предстоит играть против состава "Шахтера", максимального близкого к тому, что был на "Рамон Санчес Писхуан", разве что по известной причине точно не будет Кучера, а по Срне и Дентиньо ситуация прояснится только в день игры. Но вне зависимости, будут они или нет, победить сегодня, а затем завершить сезон победой в кубке — для "Шахтера" теперь уже является делом принципа.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов, Ордец, Исмаили, Малышев, Ракицкий, Тайсон, Коваленко, Срна, Эдуардо, Степаненко, Марлос

"Александрия": Новак, Имереков, Басов, Чеботаев, Микицей, Запорожан, Грицук, Дедечко, Банада, Старенький, Пономар

Дисквалификацированные: Кучер ("Шахтер") — Полярус, Шендрик (оба — "Александрия")

Котировки букмекеров:

Bwin: 1,13 — 6,50 — 17,50

Марафон: 1,15 — 8,30 — 26,30

Олимп: 1,13 — 7,29 — 19,00

Напомним, в первом матче 1/2 финала Кубка Украины "Днепр" победил "Зарю" — 1:0, ФК "Александрия" и "Шахтер" сыграли вничью — 1:1.