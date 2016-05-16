Рассрочка на 5 лет. Игрокам и тренерам "Днепра" предложили пересмотреть долги — СМИ

Во время встречи с руководством игрокам и тренерам ФК "Днепр" было озвучено предложение о реструктуризации долгов днепропетровского клуба.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на фан-сайт "Днепра".

Отмечается, что встреча провело руководство в лице гендиректора Андрея Стеценко и спортивного директора Андрея Русола.

При этом было озвучено предложение — рассрочка долгов на 5 лет. Сообщается, что игроки и тренеры не согласились на условия, но взяли время на размышление.

Напомним, ранее сообщалось, что два футболиста "Днепра" могут получить годичную дисквалификацию.