Играли на результат. Фоменко прокомментировал победу сборной Украины над Румынией

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко заявил, что во время товарищеского матча с румынами его подопечные играли на результат.

Об этом пишет football.ua.

В то же время журналисты уточнили, что противостояние завершилось со счетом 4:3 в пользу наших соотечественников.

"Как и клуб, так и сборная всегда должна ставить перед собой максимальные задачи, играть на результат", — отметил наставник украинцев.

По его словам, болельщики говорят "игра забывается, а результат остается". "Какой же смысл играть с участником финального турнира Евро и не стремиться одержать победу?.. Для чего демонстрировать красивый футбол, который не принесет результат", — добавил он.

Румыния — Украина 3:4

Голы: Торже, 23, Алибек, 74, Станчу, 85 — Зозуля, 43, Зинченко, 48, Коноплянка, 54, Ярмоленко, 59;

Румыния: Тэтэрушану — Матель, Кирикеш, Григоре, Филип — Препелица (Хобан, 60), Пинтилий — Торже (Попа, 69), Санмартин (Максим, 57), Станку (Станчу, 79) — Кешеру (Алибек, 57);

Украина: Пятов — Федецкий (Бутко, 46), Ракицкий, Хачериди (Кучер, 46), Шевчук (Караваев, 71) — Рыбалка (Зинченко, 46), Степаненко, Сидорчук (Ротань, 67) — Ярмоленко, Коноплянка — Зозуля (Селезнев, 46);

Предупреждения: Кирикеш, Максим.

Видеообзор матча

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Михайловской площади торжественно провожали сборную Украины на чемпионат Европы-2016, который с 10 июня по 10 июля пройдет на полях Франции.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2