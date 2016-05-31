У Фоменко назвали состав сборной Украины на Евро-2016

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Михаил Фоменко определился с заявкой национальной команды на финальный турнир чемпионата Европы-2016.

Об этом рассказал пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский.

Отмечается, что в состав 23-х вошли:

Вратари — Андрей Пятов ("Шахтер", Донецк), Денис Бойко ("Бешикташ", Стамбул, Турция), Никита Шевченко ("Заря", Луганск);

Защитники — Артем Федецкий ("Днепр"), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко (все — "Шахтер"), Евгений Хачериди ("Динамо", Киев);

Полузащитники — Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все — "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба — "Шахтер"), Александр Караваев ("Заря"), Анатолий Тимощук ("Кайрат", Алма-Аты, Казахстан), Евгений Коноплянка ("Севилья", Испания), Александр Зинченко ("Уфа", Россия);

Нападающие — Роман Зозуля ( "Днепр"), Филипп Будковский ( "Заря"), Евгений Селезнев ("Шахтер").

Кроме того, сегодня Олег Гусев, Артем Кравец, Никита Каменюка, Евгений Шахов, Иван Петряк и Максим Малышев покинули расположение "сине-желтых" в швейцарский Асконе. Все партнеры по сборной поддержали ребят, тепло попрощавшись с ними на рецепции отеля. Взаимные пожелания успеха и искренние слова "До встречи!" немного смягчили горечь дня для упомянутой шестерки. Желаем игрокам хорошо восстановиться и, без сомнения, ждем их в сборной в ближайшем будущем!

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Михайловской площади торжественно провожали сборную Украины на чемпионат Европы-2016, который с 10 июня по 10 июля пройдет на полях Франции.