Рейтинг ФИФА: Украина подпрыгнула на 3 строчки, Россия — съехала вниз на 2

Сборная Украины по футболу поднялась на три позиции в рейтинге национальных команд ФИФА и теперь занимает 19-ю строчку

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такой рост стал возможет благодаря победе команды Михаила Фоменко в товарищеском матче с Румынией — 4:3.

"Сине-желтая" дружина обошла в рейтинге Венгрию, Боснию и Герцеговину и побежденную Румынию.

Лучшей сборной мира, по версии ФИФА, остается команда Аргентины, на втором месте идет Бельгия, за ними следуют Колумбия (3) и Германия (4), опередившие сборную Чили (5).

Следующая пятерка выглядит следующим образом: Испания (6), Бразилия (7), Португалия (8), Уругвай (9), Австрия (10).

Также отметим позиции соперников сборной Украины на групповом турнире Евро-2016: Германия занимает третье место, Северная Ирландия — 25-е, Польша — 27-е.

Любопытно, что Россия съехала на две позиции вниз и занимает 29-е место. Беларусь просела на одну позицию — 78 место, у Молдовы — 159 место (-3).

Следующий матч сборная Украины проведет завтра, 3 июня, против команды Албании. Встреча будет носить товарищеский статус.