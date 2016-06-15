Больше создавать и забивать. Фоменко дал рецепт победы над Северной Ирландией

Сборная Украины по футболу подходит к матчу Евро-2016 против Северной Ирландии без травм.

Об этом рассказал главный тренер команды Михаил Фоменко во время пресс-конференции в Экс-ан-Провансе, сообщает Sport Arena.

"Травм у игроков нет. Уверен, и сегодняшняя тренировка пройдет хорошо, и футболисты подойдут к завтрашнему матчу даже без микро-повреждений. Что же касается функционального состояния, то я уверен, что наши врачи и массажисты подведут команду к матчу в самом лучшем состоянии", — считает Фоменко.

Он также отметил, что в период между матчами на турнире самое главное для футболистов — эмоциональное и психологическое восстановление. "Главное в этот период — восстановиться эмоционально и психологически, наладить все взаимосвязи и выглядеть монолитным коллективом. Мы хорошо поработали над этим, поэтому проблем быть не должно", — заявил специалист.

Он также ответил на вопрос о том, что нужно изменить сборной Украины по сравнению с матчем против Германии. "В первую очередь надо создавать больше голевых моментов, а во вторую — реализовывать их", — добавил тренер.

Отметим, что матч сборных Украины и Северной Ирландии состоится в четверг, в 19:00.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко и наставник сборной Германии Йоахим Лев прокомментировали игру своих команд на Евро-2016.