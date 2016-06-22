После российских легкоатлетов на Олимпиаду могут не пустить тяжелоатлетов из РФ

Российские тяжелоатлеты могут пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Это произойдет в том случае, если будет признано, что российские спортсмены более двух раз были уличены в употреблении допинга за прошедший год.

Решение было принято на исполкоме IWF, заседание которого проходит в Тбилиси, сообщает РБК.

По решению IWF, национальные федерации, три и более представителя которых будут уличены в допинге в результате перепроверки проб, взятых на Олимпиадах 2008 и 2012 годов, будут дисквалифицированы на год. Под угрозой дисквалификации находятся федерации Казахстана, России и Беларуси.

В этом году в употреблении допинга были обвинены две российские тяжелоатлетки. Положительный результат дали пробы Марии Шаиновой и Надежды Евстюхиной, выступавших на Олимпиаде в Пекине в 2008. Тренер тяжелоатлеток Владимир Шаинов в июне подтвердил, что допинг-пробы Б обеих спортсменов дали положительный результат.

Также дала положительный результат проба штангиста Апти Аухадова, участника Олимпиады 2012 года. Результат пробы Б пока не объявлен. Если он также окажется положительным, Федерация тяжелой атлетики России будет дисквалифицирована, а сборная России — отстранена от Олимпиады.

Уже сейчас IWF по решению исполкома забрал у сборной России две квоты, одну в мужском турнире и одну в женском, за многочисленные нарушение антидопингового кодекса во время квалификационных олимпийских соревнований.

Также IWF выразил разочарование тем, что главой антидопинговой комиссии Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) был назначен Сергей Сырцов, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). "Исполком IWF настоятельно рекомендует пересмотреть вопрос назначения господина Сырцова на эту должность", — говорится в заявлении IWF.

Напомним, ранее сообщалось, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не сняла дисквалификацию со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).