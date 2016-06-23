Усик готов лишить поляка пояса: Холифилд стал в 12-м поединке чемпионом, и я хотел бы это сделать

Вчера, 22 июня, в Варшаве прошла пресс-конференция, посвященная поединку Александра Усика с Кшиштофом Гловацки, который состоится 17 сентября в Гданьске (Польша) на Ergo Arena.

На кону боя — титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, который принадлежит Гловацки. Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба K2 Promotion.

"Я знаю историю Холифилда, как он шел к медалям. Я не хочу побить его рекорд. Я хочу написать свою историю, не забрать его, а сделать свое. Я узнал, что Холифилд стал в 12-м поединке чемпионом мира и я хотел бы это сделать, почему бы и нет, если есть такая возможность. Также одна из моих целей — боксировать в heighweight", — отметил Усик.

"Сильная сторона Александра в том, что он хорошо работает ногами, его физика. Моя сильная сторона — мотивация на этот бой, отстоять титул чемпиона мира", — заявил в ответ Гловацки.

"Я не скрою, действительно, было огромное желание организовать поединок такого уровня в Украине. Мы сделали предложение в полмиллиона долларов и собирались провести этот бой на футбольном стадионе в Одессе, который вмещает 40 тысяч зрителей. Однако тем и сильна позиция чемпиона, что именно обладатель пояса решает, где будет бой. Поэтому мы здесь", — прокомментировал промоутер Усика Александр Красюк.

Напомним, неделей ранее поляк заявлял о своей уверенности в победе над украинским боксером.

Фото: Babilon Promotion