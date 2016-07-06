В России ищут пропавшее табло за 2,2 миллиона долларов для стадиона к ЧМ-2018

В России Следственный комитет и экономическая полиция Санкт-Петербурга начали масштабные обыски на новом стадионе "Зенита" — "Крестовский".

Расследование касается поиска видеотабло стоимостью 144,5 млн рублей, сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что из ООО "Инжиниринговая компания "Трансстрой" в АО "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) был перечислен аванс в размере 50 млн рублей. У совладельцев и руководителей АО "ТДМ" также проходят обыски.

АО "ТДМ" заключило договор на установку данного видеотабло ещё с одной коммерческой организацией Петербурга, которая, в свою очередь, перечислила эти 50 млн рублей третьей компании.

Напомним, ранее министр спорта объяснил, почему у "варварской России" надо отобрать ЧМ-2018.