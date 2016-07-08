Сборную Украины может возглавить итальянский тренер — СМИ

Новым главным тренером сборной Украины по футболу может стать итальянец Джанни Де Бьязи.

Об этом идет речь в сообщении "Футбол 24".

Отмечается, что итальянский специалист в настоящий момент возглавляет сборную Албании, но готов покинуть свой пост и принять предложение Федерации футбола Украины.

Как говорится в сообщении, итальянский специалист хочет привезти с собой в Украину свой тренерский штаб: специалиста по физподготовке Луиджи Феббрари и тренера вратарей.

Кроме этого, Де Бьязи требует не меньшую зарплату от той, которую он получает в сборной Албании (1 млн евро в год).

Де Бьязи возглавил сборную Албании в 2011-м году, а ранее работал с клубами "Удинезе", "Леванте" и "Торино", а также в низших итальянских дивизионах. Албанцы прошли в финальную часть Евро-2016, но не сумели выйти из группы, заняв третье место.

Напомним, ранее Маркевич объяснил, почему Шевченко надо дать шанс попробовать себя во главе сборной Украины.