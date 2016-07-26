"Динамо" может усилиться полузащитником сборной Марокко — СМИ

Атакующий полузащитник нидерландского "Твенте" Хаким Зийех может стать футболистом киевского "Динамо".

Об этом информирует портал soccernews.nl, сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, марокканским футболистом в последнее время интересуется целый ряд клубов, включая "Фенербахче", дортмундскую "Боруссию" и "Эвертон". Однако лидирует в гонке за марокканцем именно чемпион Украины. Источник также сообщает, что сам футболист не очень счастлив в своем нынешнем клубе и желает сменить обстановку.

Добавим, что технический директор "Твенте" Ян ван Хальст заявил, что клуб готов продать игрока за 10-15 млн евро.

Напомним, ранее Игорь Суркис назвал, кто из ключевых футболистов "Динамо" может покинуть клуб.

Фото: telegraaf.nl.