"Динамо" подписало 19-летнего ивуарийского полузащитника — СМИ

Киевское "Динамо" продолжает усиливаться и подписало соглашение с 19-летним атакующим полузащитником Джуниором Ахиссаном.

Об этом со ссылкой на MatchDay сообщает "Динамо от Шурика".

О подробностях сделки пока ничего не известно. Ранее ивуариец выступал за юношескую сборную своей страны, местную команду "Академия Ивуар", а также российский клуб "Крылья Советов" из Самары.

Ранее сообщалось, что "Динамо" может усилиться полузащитником сборной Марокко — атакующим хавом нидерландского "Твенте" Хакимом Зийехом.

Также напомним, что на днях правый вингер Олег Гусев продлил контракт с "Динамо".

Фото: kc-camapa.ru