Эхо допингового скандала. Сборную России по тяжелой атлетике выгнали с Олимпиады в Рио

Сборная России по тяжелой атлетике не допущена к участию в летних Олимпийских играх 2016 года.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики.

Отмечается, что исполнительный комитет федерации тщательно изучил вопрос об участии российских тяжелоатлетов в Рио. Олимпийский комитет России заявил на участие в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро восемь тяжелоатлетов. Двое из них — Татьяна Каширина и Анастасия Романова ранее были замешаны в нарушении антидопинговых правил, четверо — фигурируют в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Кроме того, в IWF подчеркнули, что репутация тяжелой атлетики как вида спорта серьезно пострадала от действия российских спортсменов. Поэтому такое наказание применяется для того, чтобы сохранить статус спорта.

Напомним, ранее сообщалось, что МОК может выгнать всех российских спортсменов с Олимпиады в Рио.