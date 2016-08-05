Берлускони продал "Милан" китайским инвесторам за 740 миллионов

Итальянский "Милан" Сильвио Берлускони переходит под контроль китайских инвесторов.

Холдинг Fininvest выступил с официальным заявлением, в котором говорится о подписании предварительного соглашения с китайскими инвесторами по поводу продажи клуба, сообщает Football.ua.

Сообщается, что 99,93% акций Милана будут проданы компании Sino-Europe Investment Management Changxing. Оставшиеся 0,07% акций останутся во владении Берлускони.

Согласно заключенному соглашению, новый инвестор заплатит Берлускони 740 миллионов евро, из которых 220 млн евро покроют долги россо-нери.

Кроме того, в развитие "Милана" новые руководители уже в первый год своего управления инвестируют 100 млн евро. За три года на развитие клуба планируется потратить 350 млн евро.

Отметим, что Берлускони управлял "Миланом" на протяжении последних 30 лет.

Напомним, в прошлом году "Милан" купил нападающего "Шахтероа" Луиса Адриано.

Фото: liveinternet.ru.