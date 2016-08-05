Тренер Усика о бое против польского чемпиона: мы идем за поясом

В польском Гданьске 17 сентября 2016 года на 12-тысячной Ergo Arena Интерконтинентальный чемпионом по версии WBO в тяжелом весе, первый номер рейтинга WBO Александр Усик (9-0, 9 КО) проведет первый поединок за титул Чемпиона мира против действующего Чемпиона мира WBO в тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки (26-0, 16 KO).

На сегодняшний день Александр вместе с командой перебывает в тренировочном лагере в Карпатах, сообщили "Главреду" в компании K2 Promotions.

О подготовке к бою и о настрое рассказал тренер Александра Сергей Ватаманюк.

"Традиционно мы проводим тренировочные сборы в Карпатах. На этот раз мы решили не ограничиваться одним этапом, а весь период подготовки к бою находиться здесь, в Буковеле. Планировали и ранее такой график, но все сложилось именно сейчас. Спасибо Александру и Виктору Шевченко за помощь в организации тренировочного лагеря. Здесь прекрасные условия, воздух, природа, — все способствует плодотворным тренировкам. Не могу сказать, что к этому поединку мы готовимся как-то особенно. Как всегда проводится интенсивная работа — три тренировки в день. И, конечно, качественное питание, и здоровый сон. Во второй половине августа приступим к спаррингам. Скоро к нам присоединится и Джеймс Али Башир", — отметил Ватаманюк.

"Саша — трудолюбивый, способный и умный парень, и он понимает, что для достижения цели необходимо много и усердно трудится. Он серьезно подходит к этому бою. Соперник — действующий Чемпион мира, и слабым он быть не может. Настрой у него боевой, и мы идем к нашей цели, мы идем за поясом. Спасибо всем, кто нас искренне поддерживает и по-настоящему верит в нашу победу", — добавил он.

Напомним, Александр Усик сразится с поляком Кшиштофом Гловацким в Польше 17 сентября, на кону будет стоять титул его соперника — чемпиона мира по версии WBO. Узнать больше о будущем поединке можно здесь.