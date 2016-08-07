Дневник Олимпиады: украинская тяжелоатлетка попала в восьмерку лучших в мире

Завершился первый соревновательный день на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де- Жанейро.

По итогам сегодняшних финалов, в которых участвовали украинцы, тяжелоатлетка Юлия Паратова в весовой категории до 48 кг, заняла высокое 8 место.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

По сумме двух упражнений, нашей спортсменке покорились 179 кг (рывок — 84 кг, толчок — 95 кг). К слову, Юлия была единственной представительницей Европы в этой весовой категории.

Напомним, в субботу, 6 августа в первый день соревнований на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро были разыграны медали в дзюдо в категории до 48 кг у женщин.

Единственная представительница Украины в этом виде программы — Марина Черняк смогла выиграть свою первую схватку.

фото: НОК Украины