Дневник Олимпиады: две победы украинских теннисисток

Биленко уверенно прошла первый раунд соревнований.
На Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро среди представителей настольного тенниса первыми стартовали девушки.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НОК Украины.
Наша единственная представительница Татьяна Биленко уверенно прошла первый раунд соревнований, сумев победить со счетом 4: 0 чешскую спортсменку Ивету Ваценовскую.
Следующей соперницей украинской теннисистки станет Ли Хо Чинь из Гонконга.
Кроме того, в Рио в борьбу за олимпийские награды вступили представители тенниса.
Первой из украинцев стартовала Элина Свитолина.
В стартовом матче она одержала победу над соперницей из Германии Андреа Петкович 2: 6, 6: 1, 6: 3.
Напомним, ранее сообщалось, что, украинская тяжелоатлетка Юлия Паратова в весовой категории до 48 кг, заняла высокое 8 место.
Фото: НОК Украины.