Дневник Олимпиады: две победы украинских теннисисток

На Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро среди представителей настольного тенниса первыми стартовали девушки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НОК Украины.

Наша единственная представительница Татьяна Биленко уверенно прошла первый раунд соревнований, сумев победить со счетом 4: 0 чешскую спортсменку Ивету Ваценовскую.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет Ли Хо Чинь из Гонконга.

Кроме того, в Рио в борьбу за олимпийские награды вступили представители тенниса.

Первой из украинцев стартовала Элина Свитолина.

В стартовом матче она одержала победу над соперницей из Германии Андреа Петкович 2: 6, 6: 1, 6: 3.

Напомним, ранее сообщалось, что, украинская тяжелоатлетка Юлия Паратова в весовой категории до 48 кг, заняла высокое 8 место.

Фото: НОК Украины.