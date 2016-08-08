Опубликованы красочные фото подготовки Усика в Карпатах к бою за титул чемпиона мира

Интерконтинентальный чемпионом по версии WBO в тяжелом весе, первый номер рейтинга WBO Александр Усик в польском Гданьске 17 сентября проведет первый поединок за титул Чемпиона мира против действующего Чемпиона мира WBO в тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки.

Сейчас Александр вместе с командой перебывает в тренировочном лагере в Карпатах, где готовится к поединку в своей карьере, сообщили "Главреду" в компании K2 Promotions.

Вашему вниманию фотогалерею одной из тренировок Александра в Карпатах.

Напомним, Александр Усик сразится с поляком Кшиштофом Гловацким в Польше 17 сентября, на кону будет стоять титул его соперника — чемпиона мира по версии WBO. Узнать больше о будущем поединке можно здесь.

Фото: K2 Promotions.