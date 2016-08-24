Ребров: украинцы стали свободными и независимы от каких-то соседей

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал, как воспринял весть о Независимости Украины.

Об этом он рассказал интервью Фактам ICTV.

Наставник "Динамо" подчеркнул, что осознает всю важность Дня Независимости Украины и считает, что будущее страны зависит каждого украинца.

"На тот момент я был в спортивной школе Олимпийского резерва города Донецк. В силу своей молодости, в то время я еще не осознавал, насколько все это серьезно для нашей страны. Тогда все мысли были о футболе. Сейчас, конечно, я понимаю всю важность события для всего народа Украины. Единственное, что осталось в памяти с тех времен, так это то, что первоначально был чемпионат СССР, а потом образовался чемпионат Украины. Поэтому те события, я оставил в памяти в первую очередь под призмой изменений в футболе, — сказал Ребров.

"Главное, что народ стал свободным. Это наша страна, и мы действительно независимы от каких-то соседей. Мы сами вправе определять политику своей страны, какой бы она не была. Это очень важно, ведь от каждого из нас зависит будущее Украины, и только мы можем поднять ее на уровень выше, — отметил Сергей Ребров.

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