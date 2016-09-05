Суркис рассказал, почему готов продать Ярмоленко

Информация о якобы недовольстве Андреем Ярмоленко тем, что он остается в "Динамо" является "плодом возбужденного воображения тех, кто ее распространяет".

Об этом президент чемпионов Украины Игорь Суркис рассказал в интервью "Футбол 24".

Он подчеркнул, что у Ярмоленко есть собственноручно подписанный контракт, который действует на пять лет, и он должен его выполнять.

"С одной стороны, я его очень хочу отпустить, но, с другой — от такого футболиста, как правильно говорит Ребров, никто не откажется", — отметил президент "Динамо".

Президент киевского клуба снова опроверг сообщения, что футболист устраивал демарш, но понимает его желание выйти на другой уровень. В то же время, отметил Суркис, провал на Евро-2016 сказался на интересе к Ярмоленко.

Тем не менее, по словам президента "Динамо", к игроку возобновится интерес, если он проявит себя в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Функционер подчеркнул, что в факсовом и компьютерном режиме на клуб никто не выходил, и только английский "Эвертон" в последний момент хотел купить Ярмоленко, но украинская сторона ответила отказом, потому что не имела времени для поиска ему замены.

Напомним, ранее Суркис объяснил, почему летом не продал Ярмоленко в Англию.