Ярмоленко рассказал, как Суркис не отпустил его в английский "Эвертон"

7 сентября 2016, 14:49

Президент клуба пообещал мне, что если будет предложение, то меня отпустят. Но так не произошло, заявил "динамовец".

Андрей Ярмоленко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не пошел на уступки вингеру чемпионов Украины Андрею Ярмоленко в вопросе трансфера в английский "Эвертон".

Об этом Ярмоленко рассказал в интервью "Футбол 24".

"Действительно, я хочу уйти из чемпионата Украины. Я не первый год об этом заявляю. Это знают все: и руководство, и главный тренер, что я хочу уйти. И поступило предложение от "Эвертона". Я разговаривал с президентом клуба, но он не пошел мне на уступки. Хотя я считаю, что заслуживаю того, чтобы мне пошли на уступки и помогли осуществить мечту попробовать себя в другом, более сильном чемпионате", — рассказал он.

"Потому что, когда у меня заканчивался контракт, я считаю, что со своей стороны сделал все красиво по отношению к клубу. Я не мог уйти бесплатно, чтобы мой клуб не получил за меня компенсацию. Потому что без "Динамо" я был бы никем, и никто бы не узнал такого футболиста Ярмоленко", — отметил Ярмоленко.

"Президент клуба пообещал мне, что если будет предложение, то меня отпустят. Но так не произошло. Конечно, есть какая-то обида, но ничего страшного, я подписал контракт, я это понимаю и буду работать как профессионал. Я не буду ходить и жаловаться, а намерен работать и продолжать совершенствовать свою игру", — подчеркнул "динамовец".

"Предложение поступило за 7 часов (до закрытия трансферного окна, — прим.), а переговоры велись довольно длительный срок. Я знаю, что они разговаривали с президентом клуба довольно длительный период времени, а о чем они разговаривали — я этого уже не знаю, потому что это не в моей компетенции", — пояснил он.

"Да, я тоже понимаю президента. Но мы продали Драговича, и на его место мы же никого не купили. Повторюсь, я не держу ни на кого зла. Это футбол, это бизнес, и здесь каждый приветствует только свои интересы. Я понимал, на что иду. Я могу объяснить, почему подписал с "Динамо" такой долгосрочный контракт. Мне тоже не 18 или 19 лет, в футболе всякое бывает, бывают травмы, и этим контрактом я где-то обезопасил свое будущее. Но снова-таки, я не хочу просто сидеть и получать деньги, мне это неинтересно", — рассказал Ярмоленко.

Напомним, ранее Суркис объяснил, почему летом не продал Ярмоленко в Англию.

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Динамо Эвертон Суркис Ярмоленко
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