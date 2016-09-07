Ярмоленко рассказал, как Суркис не отпустил его в английский "Эвертон"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не пошел на уступки вингеру чемпионов Украины Андрею Ярмоленко в вопросе трансфера в английский "Эвертон".

Об этом Ярмоленко рассказал в интервью "Футбол 24".

"Действительно, я хочу уйти из чемпионата Украины. Я не первый год об этом заявляю. Это знают все: и руководство, и главный тренер, что я хочу уйти. И поступило предложение от "Эвертона". Я разговаривал с президентом клуба, но он не пошел мне на уступки. Хотя я считаю, что заслуживаю того, чтобы мне пошли на уступки и помогли осуществить мечту попробовать себя в другом, более сильном чемпионате", — рассказал он.

"Потому что, когда у меня заканчивался контракт, я считаю, что со своей стороны сделал все красиво по отношению к клубу. Я не мог уйти бесплатно, чтобы мой клуб не получил за меня компенсацию. Потому что без "Динамо" я был бы никем, и никто бы не узнал такого футболиста Ярмоленко", — отметил Ярмоленко.

"Президент клуба пообещал мне, что если будет предложение, то меня отпустят. Но так не произошло. Конечно, есть какая-то обида, но ничего страшного, я подписал контракт, я это понимаю и буду работать как профессионал. Я не буду ходить и жаловаться, а намерен работать и продолжать совершенствовать свою игру", — подчеркнул "динамовец".

"Предложение поступило за 7 часов (до закрытия трансферного окна, — прим.), а переговоры велись довольно длительный срок. Я знаю, что они разговаривали с президентом клуба довольно длительный период времени, а о чем они разговаривали — я этого уже не знаю, потому что это не в моей компетенции", — пояснил он.

"Да, я тоже понимаю президента. Но мы продали Драговича, и на его место мы же никого не купили. Повторюсь, я не держу ни на кого зла. Это футбол, это бизнес, и здесь каждый приветствует только свои интересы. Я понимал, на что иду. Я могу объяснить, почему подписал с "Динамо" такой долгосрочный контракт. Мне тоже не 18 или 19 лет, в футболе всякое бывает, бывают травмы, и этим контрактом я где-то обезопасил свое будущее. Но снова-таки, я не хочу просто сидеть и получать деньги, мне это неинтересно", — рассказал Ярмоленко.

Напомним, ранее Суркис объяснил, почему летом не продал Ярмоленко в Англию.