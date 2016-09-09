Матч "Шахтер" — "Динамо" пройдет при аншлаге: 40 тысяч билетов проданы

Центральный матч осени-2016 — поединок между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" пройдет на забитом до отказа стадионе "Металлист" в Харькове.

Об этом сообщается в официальном микроблоге "горняков" в Твиттере.

"Билеты на матч "Шахтер" — "Динамо" проданы. Ждем с нетерпением всех болельщиков на стадионе!", — говорится в сообщении клуба.

Общая вместимость стадиона "Металлист" составляет 40 003 места, чистая вместимость стадиона —35 721 место.

Напомним, "Шахтер" лидирует с перевесом в одну победу над идущим пока вторым "Динамо". В случае победы "горняки" нарастят отрыв, в случае поражения — при равенстве набранных очков опустятся на 2-е место по дополнительным показателям.

Также напомним, в начале июня 2016 года, после того, как ультрас "Металлиста" узнали о намерении "Шахтера" переехать в Харьков, они обратились с открытым письмом к СБУ с просьбой не разрешать дончанам переехать в первую столицу Украины и грозились срывать матчи "горняков".